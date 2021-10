Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Saulheimer außer Kontrolle

Saulheim (ots)

Am Dienstag, 19.10.2021, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Saulheim. Ein 33-Jähriger aus Saulheim befuhr gegen 09.25 Uhr die Ritter-Hundt-Straße in Richtung Ober-Saulheimer-Straße. Hier verlor er aus zunächst unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen PKW. So kam er auf die linke Straßenseite und stieß gegen einen geparkten PKW, anschließend zog er in die Gegenrichtung und prallte gegen die Begrenzungsmauer eines Wohnhauses. Der Saulheimer verletzte sich leicht. An den beiden PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, die Begrenzungsmauer wurde beschädigt. Ein freiwilliger Drogenschnelltest reagierte positiv. Dem 33-Jährgein wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

