Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Gabsheimer eingeklemmt

Gabsheim (ots)

Am Dienstag, 19.10.2021, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Gabsheim. Ein 69-Jähriger aus Udenheim und 72-Jähriger aus Gabsheim rangierten händisch gegen 17.20 Uhr einen einachsigen Sportanhänger in der Hauptstraße. Eine 85-Jährige aus Gabsheim befuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem PKW die Hauptstraße aus Richtung Unterpforte kommend. Von der tiefstehenden Sonne geblendet erkannte sie die Situation nicht und fuhr seitlich gegen den Anhänger. Hierbei wurde der 72-Jährige zwischen dem PKW und dem Anhänger eingeklemmt. Der 72-Jährige konnte sich selbst aus der Situation befreien. Er wurde am Bein verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Mainz gebracht.

