Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Einbruch in Gundersheim

Gundersheim (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 17.10.2021, 15.00 Uhr und Montag, 18.10.2021, 09.00 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in Gundersheim eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter gelangten gewaltsam durch die rückseitige Terassentür in das Anwesen in der Otto-Hahn-Straße. Dort wurden in mehreren Räumen Schränke durchsucht und deren Inhalt auf dem Boden verteilt. Anschließend entkamen der oder die Täter in unbekannte Richtung. Es wurde ein 4-stelliger Bargeldbetrag entwendet. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise unter 06731/9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell