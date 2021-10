Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Gas mit Bremse verwechselt - Pkw landet im Gebüsch

Alzey (ots)

Ein 73-jähriger Mann verwechselte am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz vor dem DRK-Krankenhaus in der Kreuznacher Straße in Alzey das Gaspedal seines Pkw mit der Bremse. Das führte dazu, dass der Mann durch ein Gebüsch frontal gegen einen Baum gefahren ist. Durch den Unfall wurde der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und konnte durch die hinzugezogenen Rettungskräfte unverletzt aus seiner misslichen Lage befreit werden. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

