Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Alzey - Erneut betrügerische Anrufe

Alzey (ots)

Am heutigen Tag, sowie vor einer Woche, kommt es erneut zu einer Vielzahl von betrügerischen Anrufen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Alzey. Bei den Anrufen werden insbesondere ältere Menschen unter verschiedenen Legenden dazu aufgefordert, ihr Geld und Wertsachen an den Täter zu übergeben. In den meisten Fällen werden in den Anrufen Notsituationen unterschiedlichster Art von den Anrufenden vorgetäuscht, um die Opfer zielgerichtet mit einem emotionalen Sachverhalt zu Geldübergaben zu bringen. Diese Maschen werden durch die Täter zudem immer wieder mit dem Phänomen "Falsche Polizeibeamte" kombiniert.

Die Polizei möchte an dieser Stelle nochmals ausdrücklich vor allen möglichen Arten von betrügerischen Anrufen warnen.

- Lassen Sie sich nicht in Gespräche verwickeln - Beenden Sie bei verdächtigen Anrufen immer zuerst das Gespräch - Wählen sie dann selbstständig den Polizeinotruf 110 - Geben Sie niemals Auskunft über Wertsachen - Händigen Sie NIEMALS Bargeld oder Wertsachen an Unbekannte aus

Bei Rückfragen wenden Sie sich jederzeit an die Polizeiinspektion Alzey unter der Telefonnummer 06731-911100.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell