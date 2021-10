Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Unfallbeteiligte gesucht.

Bechtolsheim (ots)

Am Montag den 04.10.2021 kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Bechtolsheim, im Bereich der Brückesgasse. Ein 12-jähriges Mädchen war dort mit dem Fahrrad unterwegs und kollidierte dort mit einem Pkw. Die Pkw-Fahrerin erkundigte sich bei dem Mädchen ob alles in Ordnung sei, was dieses bejahte. Die Frau fuhr daraufhin weiter, während das Mädchen sich nachhause begab. Wie sich später herausstelle wurde es bei dem Unfall doch leicht verletzt. Die Polizei wurde erst gegen 21:00 Uhr von der Mutter des Kindes über den Unfall in Kenntnis gesetzt und ist nun auf der Suche nach der Pkw-Fahrerin. Diese soll mit einem älteren grauen BMW mit Alzeyer-Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Zeugen, oder auch die Pkw-Fahrerin selbst, werden gebeten sich mit der Polizei Alzey unter 06731/9110 in Verbindung zu setzen.

