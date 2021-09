Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Alzey - Zeugin gesucht

Alzey (ots)

Die Polizei Alzey sucht eine weibliche Person die am heutigen Mittag, gegen 12.00 Uhr, Zeugin eines Geldbörsendiebstahls im Lidl-Markt in Alzey wurde. Nach dem Diebstahl machte sie den Geschädigten darauf aufmerksam, leider ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Polizei Alzey bittet diese Dame sich bei der Polizeiinspektion in Alzey unter folgender Telefonnummer zu melden 06731 911100.

