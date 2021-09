Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Kein royaler Besuch in Wörrstadt

Wörrstadt (ots)

Am Donnerstag, 23.09.2021, wurde eine Streife der Polizeiwache Wörrstadt in die Bahnhofstraße in Wörrstadt gerufen. In mehreren Notrufen war zuvor gemeldet worden, dass ein mit einem Küchenmesser bewaffneter Mann mit einer Flagge am Bahnhof stehe. Als die Streife vor Ort eintraf, flüchtete die Person zunächst in Richtung der Verbandsgemeinde. Nach kurzer Verfolgung konnte die Person gestellt und ihr Handschellen angelegt werden. Der 29-Jährige aus Wörrstadt behauptete gegenüber den Beamten, der König von Schweden zu sein. Dies war jedoch offensichtlich nicht der Fall. Bei der mitgeführten Flagge handelte es sich um eine "Kriegsflagge des Norddeutschen Bundes". Die Fahne und das Messer wurden sichergestellt und der verwirrt erscheinende Wörrstädter in ein Krankenhaus in Alzey gebracht. Gegen den Wörrstädter wurde wegen der Aktion mit der Flagge ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

