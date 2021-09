Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Wöllstein - Autofahrer missachtet Vorfahrt - Motorradfahrer leicht verletzt

Alzey (ots)

Am Sonntag Mittag kam es auf der B420 in Höhe der Einmündung zur K2 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorradfahrer. Der PKW-Fahrer bog, von der K2 kommend, rechts auf die B420 in Richtung Wöllstein ab, dabei unterschätzte er den herannahenden Motorradfahrer der aus Richtung Frei-Laubersheim kam. Aufgrund seines fahrerischen Könnens konnte der Motorradfahrer nach links ausweichen, streifte den PKW und brachte sein Motorrad nach ca. 300 m sicher zum Stehen. Durch den Zusammenstoß riss der Motor des Motorrades die vordere linke Fahrzeugecke und Teile des Fahrzeugrahmens heraus, Teile des Krad-Motors wurde dabei herausgerissen. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt, das Motorrad dagegen erlitt einen Totalschaden.

