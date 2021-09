Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Dittelsheim-Heßloch - Schweißarbeiten verursacht Brand einer Garage

Alzey (ots)

Am Samstag Nachmittag kam es zu einem Fahrzeugbrand in einer Garage. Der Fahrzeugbesitzer führte Schweißarbeiten an seinem Fahrzeug durch. Dadurch entzündete sich der Innenraum des Fahrzeuges, die Flammen griffen anschließend auf die Garage über. Das Feuer konnte nur noch durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Die Garage und das Fahrzeug brannten vollständig aus, verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell