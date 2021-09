Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Alzey - Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Alzey (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fahrradfahrerin kam es am gestrigen späten Vormittag in Alzey in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Die Fahrradfahrerin missachtete die Vorfahrt eines aus der Gustav-Heinemann-Straße kommenden PKW. Beim Zusammenstoß des Fahrrades mit dem PKW wurde die Radfahrerin verletzt und wurde ins Krankenhaus verbracht.

