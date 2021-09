Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Trickdiebstahl durch vermutlich falsche Telekommitarbeiter in Wörrstadt

Wörrstadt (ots)

Am Freitag, den 10.09.2021 kam es gegen 11:10 Uhr zu einem Trickdiebstahl in Wörrstadt. Hierbei erschienen zwei vermutlich falsche Mitarbeiter der Telekom Deutschland GmbH bei einer 87-jährigen Frau in Wörrstadt und gaben an, Arbeiten an ihrer Anschlussdose vornehmen zu müssen. Auf Bitte der Geschädigten zeigten die beiden männlichen Personen einen vermutlich gefälschten Ausweis der Telekom Deutschland GmbH. Die Geschädigte lässt hiernach eine der Personen in ihre Wohnung. Während dieser sich mit der Geschädigten im Erdgeschoß aufhält, begibt sich die zweite Person unbemerkt ins Obergeschoß, um dort aus einer Schmuckschatulle Schmuck im Gesamtwert von ca. 1.000 Euro zu entwenden. Hiernach entfernten sich beide Personen in unbekannte Richtung. Die Geschädigte konnte die beiden Personen beschreiben mit einem Alter von Ende 20 bis Anfang 30 Jahre, dunkle Haare und von schlanker Statur. Auffällig war, dass einer der beiden Personen eine "Kladde" und ein weißes "Messgerät" in der Hand hielt.

Die Polizeiwache Wörrstadt bittet um Hinweise, ob die beiden Personen an weiteren Häusern in Wörrstadt vorstellig wurden und es ggf. Hinweise auf einen mitgeführten PKW gibt. Hinweise bitte an die Polizei Wörrstadt unter der Rufnummer: 06732-911-2900.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell