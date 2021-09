Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Zeugen gesucht

Alzey (ots)

Eine 63-jährige aus Alzey befuhr am Mittwoch, 08.09.2021, gegen 8.20 Uhr die Landesstraße 401 aus Alzey in Richtung Kronkreuz. Ein vor ihr fahrender LKW fädelte sich in Höhe der K13 auf den Abbiegestreifen ein, um nach links in Richtung Bermersheim v. d. H. abzubiegen. Als die Alzeyerin an dem LKS vorbeifuhr und ihre Fahrt in Richtung Kronkreuz fortzusetzen, bog ein schwarzer PKW aus Richtung Bermersheim v.d.H. kommend nach links in Richtung Kronkreuz ein. Hierbei kam es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen dem schwarzen PKW und der Alzeyerin. Der schwarze PKW setzte hiernach seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der flüchtige schwarze PKW wurde als klein und sportlich beschrieben. Ein Kennzeichenfragment beginnt mit der Kennung AZ für den Landkreis Alzey-Worms. Die Polizei Alzey bittet um Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem flüchtigen PKW unter 06731/9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell