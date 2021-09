Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Frau übergibt Wertsachen an Betrüger

Wörrstadt (ots)

Eine Frau aus der Nähe von Wörrstadt wurde am gestrigen Mittwoch Opfer eines Call-Center-Betruges. Die 84-Jährige erhielt gegen 11.45 Uhr den Anruf einer weinenden Frau. Diese behauptete einen Unfall gehabt zu haben, bei dem eine Frau gestorben sei. Die 84-Jährige glaubte in der weinenden Stimme ihre Enkelin zu erkennen. In der Folge übernahmen ein Polizist aus Wiesbaden, ein Staatsanwalt und ein Richter das Gespräch und setzten die Geschädigte massiv unter Druck eine Kaution von 20 000 bis 100 000EUR zu zahlen. Hier wurde das Gespräch ebenfalls auf das Mobiltelefon der Geschädigten verlagert. Die 84-Jährige wurde schließlich angewiesen nach Alzey zu fahren und dort einem Mitarbeiter des Amtsgerichtes Alzey Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro zu übergeben. Erst als nach der Übergabe das Telefonat und die Manipulationen endeten gelang es der 84-Jährigen den Betrug zu erkennen. In diesem Fall wurden von den Tätern gleich mehrere Strategien des Call-Center-Betruges kombiniert und es der Geschädigten damit äußerst erschwert die Masche zu durchschauen. Die Polizei rät aus diesen Gründen, Telefonate, bei welchen es zu ungewöhnlichen Forderungen und unglaubwürdigen Schilderungen kommt, so schnell wie möglich zu beenden. Bei Unsicherheiten sollen die Angerufenen anschließend schnellstmöglich eine bekannte Telefonnummer von Angehörigen oder Bekannten anrufen, um sich von dort die Geschichte bestätigen zu lassen oder Unterstützung zu finden. Auch die Polizei ist über die bekannten Telefonnummern der örtlich zuständigen Dienststellen jederzeit ansprechbar. Auch der Notruf der Polizei 110 darf in diesen Fällen angerufen werden. Weitere Hinweise und Tipps Ihrer Polizei auch online unter: https://www.polizei.rlp.de/fileadmin/user_upload/PP_Mainz/Aktuelles/Vorsicht_Betrug_Flyer.pdf

