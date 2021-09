Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Durchzechte Nacht endet mit Schlägerei

Alzey (ots)

Mehrere Anrufer meldeten der Polizei am frühen Sonntagmorgen gegen 06:30 Uhr eine Schlägerei in bzw. vor einem Wohnanwesen in einem Stadtteil von Alzey. Nach ersten Ermittlungen hatten dort mehrere Personen die ganze Nacht lang zusammen reichlich Alkohol konsumiert, bevor zwei Männer im Alter von 33 und 18 Jahren in Streit gerieten und aufeinander los gingen. In die Auseinandersetzung mischten sich dann weitere Personen ein. Insgesamt wurden vier Personen leicht verletzt, wobei eine 44 Jahre alte Frau durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden musste, da sie kurzzeitig ohnmächtig war. Die Polizeibeamten aus Alzey, welche durch Kollegen der Autobahnpolizeistation Gau-Bickelheim vor Ort unterstützt wurden, mussten außerdem eine Person in Gewahrsam nehmen, sowie einer weiteren Person einen Platzverweis erteilten. Es wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

