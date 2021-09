Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Unschönes Ende einer Taxifahrt

Gau-Bickelheim (ots)

Ein Taxifahrer rief am frühen Sonntagmorgen gegen 00:45 Uhr die Polizei zur Hilfe. Dieser hatte drei stark alkoholisierte Fahrgäste in seinem Fahrzeug. Eine der Personen musste sich während der Fahrt im Fahrzeug übergeben, wodurch der Innenraum entsprechend verunreinigt wurde. Anschließend gerieten die Fahrgäste mit dem Taxifahrer in Streit über die Höhe des für die fällig Reinigung zu entrichtenden Betrages. Dieser gipfelte schließlich darin, dass zwei der Fahrgäste den Taxifahrer schlugen. Gegen diese wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Der fällige Betrag für die Reinigung des Taxis wurde letztlich doch noch bezahlt.

