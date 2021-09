Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Sachbeschädigung an Fahrbahn durch Feuer

Freimersheim, L401 (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr teilte der Polizei Alzey am Donnerstag, 02.09.2021, 22:35 Uhr mit, dass sie soeben einen Brand mitten auf der L401 gelöscht habe. Auf der aktuell wegen Bauarbeiten gesperrten L401 konnte ein 52 cm breites Loch festgestellt werden. Dieses ist offensichtlich durch einen Brand entstanden. Nach Angaben der Feuerwehr hatten auf dem Brandloch mehrere Holzbalken gelegen und gebrannt. Die Feuerwehr geht von einer vorsätzlichen Inbrandsetzung aus. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731/911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell