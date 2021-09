Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

B271 in Höhe Einmündung Dintesheim (ots)

Eine 62-jährige Pkw-Fahrerin hielt zunächst an der Haltebucht für den Linienverkehr in Höhe der Einmündung Dintesheim in Fahrtrichtung Flomborn, fuhr anschließend in den fließenden Verkehr ein, um kurz darauf in einen Wirtschaftsweg auf der linken Seite abbiegen zu wollen. Der zu diesem Zeitpunkt auf der B 271 in gleicher Fahrrichtung fahrende 56-jährige Pkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge nicht verhindern und kam im Anschluss auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Beide Fahrzeugführer sowie ein weiterer Insasse wurden leicht verletzt und wurde in Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell