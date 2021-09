Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Bornheim, L408, Anschlussstelle BAB (ots)

Ein Kleintransporter verließ am gestrigen Nachmittag (01.09.2021)die BAB 61 an der Anschlussstelle Bornheim aus Richtung Ludwigshafen kommend. Beim Einbiegen in die L408 nach links in Richtung Bornheim kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der mit drei Personen besetzt war. Die 51-jährige Pkw-Fahrerin wurde hierbei schwer verletzt und wurde in eine Mainzer Klinik verbracht. Der 33-jährige Fahrer des Kleintransporters sowie der 59-jährige Beifahrer des Pkw wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme musste die L408 für einige Minuten voll gesperrt werden.

