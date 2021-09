Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfallflucht durch Sattelzug

Gau-Odernheim, L414 (ots)

Ein Sattelzug befuhr am Mittwoch, 01.09.2021, gegen 08:00 Uhr die L 414 aus Richtung Gau-Odernheim kommend in Fahrtrichtung Dittelsheim-Heßloch. Auf halber Strecke hielt der Sattelzug an und beabsichtigte zu wenden. Hierfür fuhr der Lkw-Fahrer seine Fahrzeugkombination rückwärts in einen Wirtschaftsweg. Beim Wiedereinfahren auf die L 414 touchierte er vermutlich mit dem ausscherenden Sattelauflieger ein Verkehrsschild und beschädigte dieses. Der Lkw setzte seine Fahrt ohne anzuhalten auf der L 414 in Fahrtrichtung Gau-Odernheim fort, konnte aber letztlich in Biebelnheim durch den nachfahrenden Zeugen in Höhe des dortigen Feuerwehrhauses gestoppt werden. Nach einem kurzem Wortgefecht des Lkw-Fahrers mit dem Zeugen fuhr der Lkw schließlich in Richtung BAB 63 davon. Laut Aussage des Zeugen handelte es sich um eine gelbe Sattelzugmaschine mit weißem Sattelanhänger mit polnischem Kennzeichen. Das Kennzeichen der Zugmaschine ist nicht bekannt.

