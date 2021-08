Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz

Wahlheim (ots)

Die 57-jährige Führerin eines Kleinkraftrades (Motorroller) wurde am gestrigen Abend, kurz vor Mitternacht in Wahlheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Den kontrollierenden Polizeikräften gab sie unmittelbar an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Weiterhin wurde festgestellt, dass das am Motorroller angebrachte Versicherungskennzeichen nicht für dieses ausgegeben ist. Eine Strafanzeige wegen verschiedener Tatbestände ist nun die Konsequenz.

