Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Scheibe an Pkw eingeschlagen, Handtasche mit 2000,- EUR Bargeld entwendet

Alzey (ots)

Eine 34-jährige aus Alzey hatte ihren Pkw am gestrigen Abend in der Gernotstraße in Alzey zum Parken abgestellt. Im Zeitraum zwischen 20:30 und 22:10 Uhr hat die unbekannte Täterschaft die hintere rechte Seitenscheibe eingeschlagen und die auf dem Rücksitz abgelegte Handtasche entwendet. Neben 2000,- EUR Bargeld befanden sich alle persönlichen Dokumente wie Führerschein, Bankkarten, Krankenversicherungsnachweis in der Tasche. Die Polizei Alzey bittet Zeugen, die Wahrnehmungen zum Tatgeschehen gemacht haben, sich unter den unten genannten Kontaktmöglichkeiten zu melden.

