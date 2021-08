Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Armsheim (ots)

Ein 26-jähriger Mann aus Wiesbaden hatte sich am gestrigen Montag, gegen 11:30 Uhr, in der Feldgemarkung von Armsheim am Wegrand in den Grünstreifen zum Schlafen hingelegt. Auf dem Weg zu seinem Wingert befuhr ein 60-jähriger Armsheimer mit seinem Pkw diesen Wirtschaftsweg und fuhr dem 26-Jährigen über die Beine. Da keiner der beiden Personen ein Mobiltelefon dabeihatte, fuhr der Armsheimer in den Ort, um Rettungskräfte zu verständigen. Danach kehrte er zu dem Verletzten zurück. Beim Eintreffen der Polizei wurde der 26-Jährige bereits durch den Rettungsdienst behandelt. Bei dem 60-Jährigen wurde Alkoholkonsum festgestellt, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,89 Prom. Der verletzte Wiesbadener wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Ludwigshafen verbracht. Den Armsheimer erwartet nun ein Strafverfahren und die Entziehung der Fahrerlaubnis.

