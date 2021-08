Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Einbruchsdiebstahl aus Einfamilienhaus

Bechenheim (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 19.08.2021, 08:00 Uhr bis Sonntag, 22.08.2021, 15:00 Uhr kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Bechenheim im Mühlweg. Unbekannte Täter hebelten die rückwärtige Terrassentür auf und gelangten so in das Wohnanwesen. Es wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Die Wohnungsinhaber waren im genannten Zeitraum nicht anwesend. Die Polizei Alzey bittet um Hinweise über Wahrnehmungen im Tatzeitraum, die zum Tatgeschehen in Bezug stehen könnten.

