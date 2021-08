Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Zeuge Gesucht

Gumbsheim (ots)

Am Mittwoch, 18.08.2021, 16.45 Uhr, befuhr ein 41-Jähriger aus Gumbsheim aus Wöllstein kommend die Wöllsteiner Straße in Gumbsheim. Ein Transporter der Marke MAN fuhr die Vorfahrt des Wöllsteiners mißachtend in die Wöllsteiner Straße ein und machte eine Vollbremsung. Der Gumbsheimer musste ebenfalls eine Vollbremsung einleiten und auf den Seitenstreifen ausweichen. Ein Radfahrer soll in Richtung Wöllstein fahrend den Vorfall beobachtet haben. Die Polizei bittet zur Klärung des Sachverhaltes diesen Radfahrer sich als Zeuge unter 06732-9110 zu melden.

