Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Mit dem Bohrer zum Tanken

Lonsheim und Flonheim (ots)

In der Nacht auf Samstag suchten Unbekannte zwei Ortschaften in Rheinhessen auf, um dort wie man sagt, bei Nacht und Nebel, kostengünstig zu tanken. Die unbekannten Täter bohrten in die Tankbehälter von drei geparkten Autos je ein Loch, um dann das auslaufende Benzin aufzufangen. Ärgerlich für die Fahrzeugbesitzer, haben sie außer dem fehlenden Benzin nun auch noch einen Schaden am Tank, der repariert bzw. ausgetauscht werden muss. Das Ganze geschah in den Orten Lonsheim und Flonheim-Uffhofen. Sollten Sie verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, so melden Sie sich bitte bei der Alzeyer Polizei unter Rufnummer 06731 9110.

