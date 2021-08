Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Wenn man den Führerschein behalten möchte

Alzey (ots)

Ein sorgenvoller Passant meldete der Polizei in den frühen Samstagmorgenstunden gegen 04.00 Uhr eine reglose Frau, die auf dem Alzeyer Obermarkt in einem PKW säße. Wie sich herausstellte hatte die 59-jährige Rheinhessin die Nacht über dem Alkohol deutlich zugesprochen und beabsichtigte in ihrem Fahrzeug zu schlafen, bis sie ein Angehöriger abholen würde. Zur vorsorglichen Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt verschlossen die Polizeibeamten den PKW und brachten die Dame nach Hause.

