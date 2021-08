Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Streit auf Parkplatz eskaliert

Alzey (ots)

Am frühen Samstagnachmittag kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums im Alzeyer Galgenwiesenweg zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Ursächlich war nach bisherigen Erkenntnissen ein Parkvorgang, bei dem ein 58jähriger italienischer Staatsangehöriger von dem Tatverdächtigen, einem 52jährigen Albiger mit dem Fahrzeug behindert und blockiert wurde. Anschließend wurde der Anzeigeerstatter von dem Täter in unflätiger Weise und auch ausländerfeindlich beleidigt. Im Verlauf des sich anschließenden Wortwechsels wurde der Täter dann auch noch handgreiflich und packte den Geschädigten am Arm und am Hals, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Erst durch das Eingreifen eines Dritten konnten die Parteien schließlich getrennt und der Streit beendet werden. Der Geschädigte erstattete im Anschluss Strafanzeige bei der Polizei in Alzey.

