Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Scheibe an PKW eingeschlagen

Alzey (ots)

Durch einen Passanten wurde am frühen Samstagmorgen der Polizei in Alzey mitgeteilt, dass in der Alzeyer Antoniterstraße ein PKW mit eingeschlagener Scheibe steht. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass noch unbekannte Täter an einem älteren Mercedes die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen hatten. Dazu benutzten sie offenbar eine Weinflasche, denn die Reste der Flasche fanden sich direkt an dem beschädigten Fahrzeug. Nach Auskunft des verständigten Fahrzeughalters wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet. Die Polizei stellte die Reste der Weinflasche zur weiteren kriminaltechnischen Untersuchung sicher und bittet mögliche Zeugen darum, mögliche Hinweise auf den oder die Täter bei der PI Alzey zu melden.

