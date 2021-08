Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Zeugenaufruf - Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer auf der L401

Alzey (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag, dem 05.08.2021 gegen 17:45 Uhr, wurden der Polizei durch mehrere Verkehrsteilnehmer ein stark Schlangenlinien fahrender, grauer PKW auf der L401 von Kirchheimbolanden in Richtung Alzey gemeldet. Es mussten mehrere Verkehrsteilnehmer in den Grünstreifen ausweichen um einen Zusammenstoß mit dem Schlangenlinien fahrenden PKW zu verhindern. Zu einem Zusammenstoß kam es glücklicherweise nicht. Der PKW-Fahrer wurde im Nachgang kontrolliert. Wer Beobachtungen hinsichtlich der Fahrweise des PKW gemacht hat und/oder selbst ausweichen musste / gefährdet wurde, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Alzey zu melden.

