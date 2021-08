Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Wörrstadt - Betrug durch angeblichen Mitarbeiter der Volksbank Worms

Alzey (ots)

Eine unbekannte männliche Person gab sich am Telefon als ein Mitarbeiter der Volksbank Worms aus und wies den Herrn darauf hin, dass unberechtigte Abbuchungen von seinem Konto getätigt wurden. Im weiteren Gespräch teilte der Geschädigte nach Aufforderung mehrere TANs mit, durch welche die Buchungen angeblich storniert werden sollten. Tatsächlich wurden jedoch mittels der TANs mehrere Abbuchungen getätigt. Die Polizei möchte an dieser Stelle nochmals ausdrücklich vor allen möglichen Arten von betrügerischen Anrufen warnen. Geben Sie am Telefon keine Auskunft über ihre finanziellen Verhältnisse oder Kontodaten. Übergeben Sie niemals Wertgegenstände oder Bargeld an Personen außerhalb von Dienstgebäuden. Rückversichern Sie sich immer über selbst recherchierte Amtsnummern über den Wahrheitsgehalt der Information.

