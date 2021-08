Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Bechtolsheim - Verkehrsunfall - Person muss aus Fahrzeug geschnitten werden

Alzey (ots)

Am 02.08.2021 gegen 10:00 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Bechtolsheim an der Kreuzung L436 / Bahnhofstraße. Der Fahrer des Fahrzeuges, welches die Bahnhofstraße aus Bechtolsheim kommend befuhr, missachtete die Vorfahrt des aus Richtung Gau-Odernheim kommende Fahrzeug. Beim Zusammenstoß verlor die Fahrerin, welche aus Richtung Gau-Odernheim kam, die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet von der Fahrbahn ab. Sie musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten und ins Krankenhaus gebracht werden. Die Kreuzung wurde kurzzeitig voll gesperrt.

