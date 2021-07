Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Alzey - CO2-Austritt im Lager eines Einkaufmarktes

Alzey (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es zu einem CO2-Ausstoß im Lager einer ALDI-Filiale in Alzey. Der Einkaufsmarkt wurde sofort geräumt, zwei Mitarbeiterinnen wurden von der Rettung betreut und vorsorglich für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus verbracht. Die Berufsfeuerwehr konnte im Lager am Kühlsystem ein Leck feststellen. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Kunden. Das Leck konnte noch am Abend repariert werden, so dass der Markt heute morgen wieder wie gewöhnlich öffnen kann.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell