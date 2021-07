Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person - Kollision mit einem Baum

Alzey (ots)

Am Samstagmorgen, dem 24.07.2021 gegen 05:50 Uhr kam es auf der L406 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Fahrer fuhr mit seinem PKW auf der L406 von Gau-Odernheim in Richtung Alzey. In einer Linkskurve auf Höhe von Alzey-Schafhausen verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen PKW. Der PKW kam von der Fahrbahn ab und kollidierte dort frontal mit einem Baum. Der PKW-Fahrer wurde bei dem Unfall schwerverletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme ca. 2 Stunden vollgesperrt. Ein Rettungshubschrauber kam ebenfalls zum Einsatz. Im Verlauf der Unfallaufnahme konnten bei dem Fahrer Hinweise auf Alkoholkonsum festgestellt werden. Aus diesem Grund wurde ihm im Nachgang eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell