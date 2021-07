Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall unter Alkohol-/Drogeneinfluss mit anschließender Flucht

Gau-Odernheim (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 02:00 Uhr in der Albiger Straße in Gau-Odernheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Demnach kam das Verursacherfahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte ein am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Zeugen wurden durch ein lautes Knallgeräusch auf den Unfall aufmerksam, beobachteten das verursachende Fahrzeug dabei, wie es sich von der Örtlichkeit entfernte und verständigten die Polizei. Während der Unfallaufnahme fuhr das geflüchtete Fahrzeug erneut in unmittelbarer Nähe an der Unfallstelle vorbei und konnte einer Kontrolle unterzogen werden. Der 27-jährige Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei diesem einen Wert von 1,33 Promille. Zudem konnten bei dem Fahrzeugführer Ausfallerscheinungen festgestellt werden, welche nebst Alkohol auch auf den Konsum von Betäubungsmitteln zurückzuführen sind. Im Rahmen der Kontrolle konnte im Fahrzeug, welches noch mit 3 weiteren Insassen besetzt war, Betäubungsmittel in geringen Mengen aufgefunden werden. Dem 27-jährigen Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen sowie die Fahrzeugschlüssel und das aufgefundene Betäubungsmittel im Anschluss sichergestellt.

