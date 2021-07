Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Eine Person schwer verletzt

Hochborn (ots)

Am gestrigen Abend kam es gegen 22:44 Uhr in einem Kreuzungsbereich in der Ortslage Hochborn zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Person schwer verletzt wurde. Nach Angaben von Zeugen befanden sich bei einem Wendemanöver eines Pkw insgesamt zwei Personen sitzend auf der Motorhaube. Nachdem der 19-jährige Fahrzeugführer rückwärts beschleunigte konnte eine der Personen noch rechtszeitig abspringen, während eine weitere Person von der Motorhaube geschleudert wurde. Der 17-Jährige wurde aufgrund der entstandenen schweren Verletzungen ins Klinikum Worms verbracht. Bei der Unfallaufnahme konnten bei dem verantwortlichen Fahrzeugführer alkoholbedingte Ausfallerscheinungen wahrgenommen werden. Diesem wurde daher eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell