Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Ohne Führerschein und betrunken im Graben gelandet

Freimersheim (ots)

Ein Mitteiler meldete der Polizei in Alzey am frühen Sonntagmorgen ein Auto, das auf der Kreisstraße 23 bei Freimersheim im Graben steht. Die Streife der PI Alzey fand dann auch tatsächlich das Fahrzeug wie beschrieben vor. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass ein 17jähriger aus Mannheim mit Bekannten eine Spritztour gemacht hatte. Nachdem er Zeugen schon in Freimersheim durch überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen war, kam er in einer Linkskurve schließlich von der Fahrbahn ab. Dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt. Während seine vier Mitfahrer nach dem Unfall weggelaufen waren, blieb nur der Siebzehnjährige am Fahrzeug zurück. Dieser hatte keinen Führerschein und war deutlich alkoholisiert. Das Fahrzeug, welches nicht zugelassen ist, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Dem Jugendlichen wurde im Anschluss eine Blutprobe auf der PI Alzey entnommen und er wurde danach seinem wenig erfreuten Vater übergeben. Dementsprechend erwartet den jungen Mann wohl nicht nur ein Strafverfahren.

