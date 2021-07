Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Altenheim-Dieb auf frischer Tat erwischt

Alzey (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gg. 00.30h meldete das Personal eines Alzeyer Seniorenheims eine unbefugte Person in der Einrichtung. Der junge Mann habe dort die Nachtschränke von Bewohnern durchsucht und habe das Gebäude verlassen, nachdem er bemerkt worden war. Im Verlauf der von der PI Alzey sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann aufgrund der guten Beschreibung der Mitteilerin noch in der Nähe des Seniorenheims angetroffen werden. Der amtsbekannte 31jährige Alzeyer hatte die in dem Altenheim gestohlenen Sachen noch bei sich, bestritt allerdings, diese gestohlen zu haben. Die Gegenstände, sowie ein Messer, das der Mann bei der Tat mitgeführt hatte, wurden sichergestellt und gegen den Mann wurde eine Strafanzeige vorgelegt.

