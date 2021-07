Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Zufälliger Drogenfund

Partenheim (ots)

Bei der routinemäßigen Kontrolle einer durch die Verbandsgemeinde zu Verfügung gestellten Wohnung, wurde am Freitagmittag durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes starker Marihuana-Geruch bemerkt. Durch eine hinzugezogene Streife der Polizei in Wörrstadt wurde in der Wohnung eines 30jährigen schließlich ein Beutel voll Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Außerdem fand die Polizei noch diverse Utensilien, die zum Konsum von Betäubungsmitteln gebraucht werden, sowie ein Fahrrad und mehrere Mobiltelefone, deren Herkunft der Wohnungsinhaber nicht erklären oder belegen konnte. Ein Strafverfahren gegen den Mann wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell