POL-PIAZ: Erbes-Büdesheim - Vorfahrt missachtet

Alzey (ots)

Am gestrigen Montag kam es in Erbes-Büdesheim auf der Alzeyer Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Der aus der Straße "Im Woog" kommende Fahrzeugführer übersah bei seinem Abbiegevorgang, um in die Alzeyer Straße nach rechts abzubiegen, ein aus der Ortsmitte kommenden PKW. Es kam zum Zusammenstoß, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße wurde von der Feuerwehr gesperrt, die zwei verletzten PKW-Fahrer kamen in naheliegende Krankenhäuser.

