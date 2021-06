Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Alzey - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Alzey (ots)

Am vergangenen Sonntag kam es auf der B271 zwischen Alzey und Flomborn gegen 13:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Dem später geschädigten Verkehrsteilnehmer kommt auf seiner Fahrspur plötzlich ein anderer PKW entgegen, reflexartig weicht er nach links, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, aus und gerät dabei von der Fahrbahn ab. Das unfallverursachende Fahrzeug fährt links in den Grünstreifen, überfährt dort einen Begrenzungspfahl, lenkt zurück auf die Fahrbahn und entfernt sich von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Alzey. Bei dem geflüchteten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen silbergrauen oder dunkelgrauen älteren Opel Vectra Kombi C-Ausführung, aus dem Bereich Alzey. Auffallend sei eine deutlich hellere Farbe der Heckklappe, diese sei silberfarben bzw. bläulich. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731/911-2509 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell