Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Einbruchsversuch in Geschäft

Alzey (ots)

Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten unbekannte Täter in eine Schneiderei in der Antoniterstraße einzubrechen. Die Besitzerin bemerkte am Freitagmorgen entsprechende Hebelspuren an der Eingangstür. Diese hielt dem Versuch jedoch stand, so dass der oder die Täter unverrichteter Dinge wieder abziehen mussten. Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich unter 06731/9110 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell