Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Saulheim (ots)

Am Samstag den 26.06.2021 kam es auf der Landesstraße 401 zwischen Wörrstadt und Saulheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 29 Jahre alte Verkehrsteilnehmerin leicht verletzt wurde. Ein 24-jähriger war mit seinem Pkw auf der L401 in Richtung Nieder-Olm unterwegs und wollte nach links auf die L429 in Richtung Saulheim abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw der 29-jährigen, wodurch es zum Unfall kam. Die Frau klagte anschließend über Schmerzen im Kopf und Nackenbereich, weshalb sie durch einen Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht wurde. Ihr Mitfahrer, sowie der Unfallverursacher blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten allerdings fest, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, weshalb gegen ihn nun u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt wird. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5000,- EUR geschätzt.

