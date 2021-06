Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Betrunken gegen parkendes Fahrzeug geprallt.

Bechtheim (ots)

Eine 49 Jahre alte Frau stieß am Abend des 25.06.2021 gegen 22:30 Uhr in Bechtheim in der Straße Am Markt beim Abbiegen mit ihrem Fahrzeug gegen einen geparkten Pkw und zwei dort aufgestellte Sperrpfosten. Zeugen war die Frau zuvor bereits wegen ihrer unsicheren Fahrweise aufgefallen, als sie die Landstraße in Richtung Bechtheim befuhr. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab dann auch einen Wert von knapp 1,9 Promille. Der Fahrerin wurde daher eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 7000,- EUR geschätzt.

