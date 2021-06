Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Alzey - Spinne verursacht Verkehrsunfall

Alzey (ots)

Aufgrund einer Spinne im seinem Fahrzeug gerät ein Autofahrer am Mittwoch Abend in Panik und kommt auf der L406 in Fahrtrichtung Gau-Odernheim nach rechts von der Fahrbahn ab. Er rutscht mit seinem Fahrzeug über eine Leitplanke und kommt in einer Böschung zum Stehen. Hierbei stößt er gegen einen Zaun eines angrenzenden Grundstücks. Das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Der Fahrer bleibt unverletzt, über das Wohlbefinden der Spinne kann nichts gesagt werden.

