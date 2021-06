Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Alzey - Ausspähen der PIN

Shoulder Surfing

Alzey (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in Alzey und in Wörrstadt zu zwei Fällen von sogenannten Shoulder Surfing. Dabei gelingt es unbekannten Tätern an die Geheimzahl (PIN) und Geldkarten argloser Bürger zu kommen und damit Geld abzuheben. In Alzey hob eine Dame am dortigen Geldautomaten Geld ab, plötzlich steht eine unbekannte männliche Person dicht hinter ihr. Nach Angaben der unbekannten Person, hätte die Geschädigte Geld im Ausgabeschacht des Automaten liegen lassen. Der Unbekannte schlägt vor, nochmals Geld abzuheben, um so an den hinterlassenen Geldbetrag zu gelangen. Die geschädigte Dame folgt dem Vorschlag, währenddessen steht der Unbekannte dicht hinter der Dame und kann so die Eingabe der PIN beobachten und später mit der Karte, welche vom Automaten nicht ausgegeben wurde, Geld abheben. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 180 cm, ca. 40 Jahre alt, kurze dunkle Haare.

In Wörrstadt kam es zu einem ähnlichen Vorfall. Dort hat eine Person Geld am Bankautomaten eingezahlt. Kurz darauf betrat eine unbekannte, männliche Person den Raum und wies die später geschädigte Person darauf hin, dass im Ausgabefach noch Geld liegen würde. Der unbekannte Täter brachte die Geschädigte dazu, noch einmal ihre Karte in den Einzugsschacht und anschließend ihre PIN einzugeben. Hierbei konnte wahrscheinlich die PIN-Eingabe beobachtet werden. Während dieses Vorgangs griff der Unbekannte plötzlich mit der Hand über die Schulter der Geschädigten und drückte die "Abbruchtaste". Die Karte wurde dann nicht mehr ausgeworfen. Am nächsten Tag stellte die Geschädigte, nach Rücksprache mit ihrer Bank, fest, dass zwischenzeitlich Geld von ihrem Konto abgehoben wurde.

Die Polizei weist darauf hin, grundsätzlich bei der Eingabe der PIN das Eingabegerät mit der anderen Hand abzudecken. Weiterhin hilft es auf schlecht befestigte oder verdächtige Anbauteile am Geldautomaten zu achten. So kann beispielsweise vor dem eigentlichen Kartenleser eine zweite Leseeinheit angebracht sein, die dazu dient, den Magnetstreifen auszulesen und damit Kartendaten abzugreifen.

