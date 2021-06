Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Udenheim - Taschenlampenschein

Alzey (ots)

Am späten Sonntagabend meldet eine Anwohnerin, dass in einem Nachbarhaus Taschenlampenschein zu sehen wäre, dies sei verdächtig. Die Polizeistreife vor Ort kann den Anwohner des Anwesens feststellen, der in seinem Haus mit Hilfe von Taschenlampen auf der Suche nach Mücken war. Dank der wachsamen Nachbarin konnte der Fall schnell geklärt werden.

