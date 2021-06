Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Parkrempler in Wöllstein

Wöllstein (ots)

Am Donnerstag, 17.06.2021, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Wöllstein. Eine Zeugin beobachtete gegen 17.30 Uhr wie es in der Marktstraße beim Ausparken zu einem Parkrempler zwischen zwei PKW kam. Bei der Unfallaufnahme gab der 40-jährige Unfallverursacher zu, dass er betrunken sei. Ein Atemalkoholtest auf der Dienststelle ergab ein Ergebnis von 2,33 Promille. Es folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines. Die Höhe des beim Verkehrsunfall entstandenen Sachschadens wird auf 1200EUR geschätzt.

