Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Alzey, Löwengasse

Alzey (ots)

Am Dienstag, 15.06.2021, kam es in der Löwengasse gegen 17:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein LKW touchierte beim Zurücksetzen einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten PKW. Dieser Vorgang wurde von einem Zeugen beobachtet, der direkt den Fahrzeughalter informierte. Der LKW-Fahrer äußerte gegenüber dem Fahrzeughalter, dass er bereits die Polizei informiert habe, daraufhin hat der LKW-Fahrer die Unfallörtlichkeit verlassen und kam nicht mehr zurück. Bei dem LKW soll es sich vermutlich um einen 7,5 Tonner handeln, dessen Kennzeichen mit HD beginnt. Der Fahrer wird als ca. 50 Jahre alt beschrieben, graue Haare, grauer Bart. Der Beifahrer sei ca. 30 Jahre alt und habe eine Glatze.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-9112500 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

