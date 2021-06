Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Gau-Bickelheim - Diebstahl eines Wohnanhängers

Alzey (ots)

Im Laufe der vergangenen Nacht wurde vom Hof einer Firma für Fahrzeugpflege in der Wöllsteiner Straße ein weißer Wohnwagen des Herstellers Hobby (Typ 19EG/720WQC) entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen 02:00 und 05:00 Uhr. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Wörrstadt unter der Rufnummer 06732/9110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwwoerrstadt@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

